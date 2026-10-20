在美国，约60%患过浸润性乳腺癌且虚弱程度较高的老年女性在一年内未使用Medicare覆盖的居家医疗服务。发表在《Journal of the National Cancer Institute》上的研究结果由News-Medical报道。

研究数据

科学家分析了134,410名66岁及以上浸润性乳腺癌女性的347,953个“观察人年”。样本包括确诊后两年至十年的女性。数据涵盖2017年至2020年。

研究人员使用了Surveillance Epidemiology and End Results登记系统的记录、Medicare参保数据和该计划的保险理赔数据，以及护士和治疗师在开始提供居家医疗服务时进行的评估。Medicare Advantage参与者未被纳入分析。

作者根据Medicare数据中的诊断信息和医疗设备信息计算了虚弱指数。虚弱的迹象包括洗澡和穿衣困难、行走问题、跌倒、记忆障碍、失禁和衰竭等。

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服务使用情况

约7%的全体参与者被发现有较高程度的虚弱。在这一群体中，约40%的女性在一年内使用了Medicare居家医疗服务，而在全体研究参与者中，这一比例为11%。

该研究评估的是是否使用服务，而不是这些女性是否符合获得服务的要求。传统Medicare计划仅在个人护理与对专业医疗服务的需求相关，且当事人无法离开家时，才覆盖居家个人护理。因此，主要需要洗澡、穿衣和其他日常活动帮助的人，可能不符合此类保障条件。

治疗后的虚弱

癌症确诊后六至十年的女性与确诊后两至五年的女性同样虚弱。该研究的主要作者、马里兰大学公共卫生学院副教授Xuanzi Shirley Qin指出，这可能表明衰老的影响大于癌症治疗后果的影响。作者还建议，将虚弱筛查作为治疗结束后后续医疗随访的常规组成部分。

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