在美国佐治亚州，西北大学研究人员分析了2017年出生的130,267名儿童的数据，并追踪其父亲截至2022年的死亡情况。在此期间，共有796名父亲死亡，科学家将其中约60%的死亡归类为可能可预防，ScienceDaily报道。研究结果发表在《JAMA Pediatrics》期刊上。

死亡原因

研究人员列出的死因包括143起凶杀、142例非故意伤害、102例自杀以及93例药物过量死亡。296例死亡被记录为自然原因。非自然原因在较年轻的父亲中更为常见。

科学家将儿童出生记录与出生证明上所列男性的死亡数据进行匹配。他们还分析了总体死亡率以及死亡者的社会人口学特征。父亲未婚身份以及由Medicaid支付的分娩与更高的凶杀风险相关。在死亡父亲中，年龄较大、非西班牙裔黑人男性、未婚男性和农村居民所占比例更高，子女分娩费用由Medicaid支付的父亲也更多。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

死亡率比较

与此同时，在20岁及以上男性中，父亲的总体死亡率低于非父亲男性。具体而言，在佐治亚州30至34岁的男性中，每10万名父亲有120例死亡，而每10万名没有子女的男性有231例死亡。

研究人员未能确定这种差异的原因。他们指出，美国设有在儿童出生后第一年内详细审查母亲死亡的机制，而没有类似的父亲死亡率监测系统。目前，全国性分析因州级数据合并时会删除用于匹配出生和死亡记录的个人标识符而变得复杂。

关注我们在