63%的澳大利亚人无需为全部全科医生服务额外付费——《卫报》

在澳大利亚，63%的人通过bulk-billing制度获得全部全科医生医疗服务时无需额外付费。皇家澳大利亚全科医生学院的年度报告显示，2024年和2025年，这一比例为56%，《卫报》报道。

更多医生按bulk-billing制度执业

该报告将于周三发布，基于对2766名全科医生的调查。一年内，为所有患者提供bulk-billing服务的受访者比例增长超过一倍，从12%升至26%。

对于为所有Medicare患者按bulk-billing制度提供全部符合条件服务的诊所，政府推出了额外的财政补贴。这类诊所可获得12.5%的附加补贴，由诊所和医生共同分配。

与此同时，获得全部全科医生服务且无需额外付费的患者比例仍低于2019年的水平，当时为70%。

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医疗服务的可负担性

报告还采用了澳大利亚统计局的数据。数据显示，因费用问题而推迟就医的该国居民比例，从2023—2024年的8.8%降至2024—2025年的7.7%。

学院院长迈克尔·赖特表示，结果表明医疗服务的可及性有所提高。与此同时，卫生经济学家卢克·斯拉沃米尔斯基警告称，该调查仅覆盖约7%的全科医生。他表示，应将医生报告的经历与行政数据及患者结果指标区分开来。

Medicare行政数据显示，2025—2026年，81%的全科医生问诊通过bulk-billing制度支付，而一年前为78%。这一指标与学院的数据不同，因为Medicare衡量的是服务所占比例，而非患者所占比例。

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