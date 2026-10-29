在英格兰，一项对24,132名学生进行的调查显示，2.7%的受访者在过去一年中使用通用人工智能来获得心理健康支持。在回答单独问题的AI用户中，63.2%表示希望获得额外支持，News-Medical报道。

青少年如何评价AI

研究人员分析了OxWell Student Survey的数据。该调查于2025年2月至5月期间进行，主要覆盖牛津郡和利物浦。分析纳入了18岁以下的参与者，其平均年龄为14岁。

共有662名青少年报告称，曾使用通用AI或基于大语言模型的平台来获得心理健康支持。在对自身体验作出评价的人中，55.9%认为其有帮助，31.4%认为既无帮助也无害，12.8%认为没有帮助。对额外帮助的需求指标反映了主观上未满足的需求感，并不能证明AI提供的支持不足。

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AI主要与其他支持一起使用

大多数AI用户也寻求过其他类型的心理健康支持：92.1%表示曾从其他来源获得帮助，46.1%在一年内使用过正式服务。只有52名参与者在没有任何其他支持的情况下使用AI。另外57人将其与其他在线资源结合使用，但没有线下支持。这两组共占AI用户的16.5%。

此类平台的使用在跨性别和性别多样化青少年中更常被记录到，也更多见于抑郁和焦虑症状评分较高、有自我伤害经历、经常感到孤独、食物不足或遭遇欺凌的受访者。对额外支持的更大需求也更常与较高的抑郁和焦虑评分、自我伤害及孤独感有关。

作者指出，参与调查的学校并非随机选取，且参与者主要在牛津郡和利物浦就读。因此，结果可能无法反映英格兰所有青少年的情况。该研究也未评估从AI获得建议的临床适当性、安全性或有效性。

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