罗格斯大学及其他机构的研究人员分析了260条关于失眠药物莱博雷生的在线评论。正如News-Medical报道，70名评论作者——约占样本的四分之一——已经停止服药或计划这样做。

罗格斯大学脑健康研究所、弗吉尼亚联邦大学和悉尼大学的专家研究了2020年至2023年发布的评论。研究结果发表于《Sleep Medicine》期刊。莱博雷生在美国以Dayvigo为商品名销售，于2019年获批用于治疗失眠。

停药者更常提及副作用

已经停止或打算停止服用该药物的评论作者较少报告其益处。同时，这一群体对睡眠不佳或睡眠中断的抱怨，出现频率与其他评论作者大致相同。最显著的差异是对副作用的提及。

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在已停止或计划停止服用莱博雷生的人中，40%提到睡眠瘫痪，而其余评论作者中的这一比例为15%。他们也更常报告生动的梦境或噩梦，以及次日嗜睡。总体而言，约三分之一的评论作者表示睡眠有明显改善，一半表示效果轻微或没有效果，三分之二提到至少一种副作用。

在线评论不能反映所有患者中反应的发生频率

研究人员提醒，不能依据互联网评论确定这些现象在所有服用该药物者中的发生率：拥有非常积极或非常负面体验的人可能更倾向于发布评价。在两项莱博雷生主要临床试验中，不到每100名参与者中的2人报告睡眠瘫痪，而每100人中有1至3人报告噩梦或异常梦境。

科学家推测，生动的梦境和睡眠瘫痪可能与阻断食欲素对做梦睡眠阶段的影响有关。大多数评论作者，包括停用该药物者，服药时间不足一个月。研究人员强调，应在咨询医生后再改变或停止已开具的治疗方案。

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