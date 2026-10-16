在美国，约80%的高中生在五项标准中的心血管健康综合评分处于中等或较低水平。2025年全国青年风险行为调查（Youth Risk Behavior Survey）数据分析结果发表在美国疾控中心《发病率和死亡率周报》（Morbidity and Mortality Weekly Report）上，News-Medical报道。

调查结果

研究人员分析了10,710名调查参与者中的5,192名学生数据，这些学生拥有全部五项指标的信息。平均综合得分为100分中的65.3分，属于中等类别。21%的学生获得80至100分的高综合评分，61%为中等评分，18%为低评分。

评估涵盖身体活动、饮食、睡眠、体重指数以及尼古丁暴露指标。饮食的平均得分最低，为39.3分。睡眠和身体活动的得分处于中等水平，分别为59.1分和62分。得分最高的是体重指数，为85.4分，以及尼古丁暴露指标，为80.5分。较高的体重指数评分意味着更有利的体重状况，而非体重更大。

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差异与局限性

女孩的总体评分、睡眠评分和身体活动评分均低于男孩，但体重指数评分更高。10至12年级学生的总体指标低于九年级学生；十二年级学生的指标也低于十年级学生。

亚裔学生的平均综合评分最高，黑人学生最低。与白人、多种族以及中东或北非血统学生相比，女孩、10至12年级学生以及拉丁裔和黑人学生中获得高综合评分的学生比例较低。

作者指出，该调查基于学生自我报告，未包括血压、血糖水平和血脂的测量。约52%的参与者因数据不完整而未被纳入分析，这与未作答、无效回答及问卷实施方式的差异有关。因此，基于五项指标的评估不应被视为完整的心血管健康临床评估。

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