在美国，美国心脏病学会（ACC）发布了一份关于为预防和治疗心血管疾病制定个体化身体活动方案的科学声明。正如News-Medical报道，对于此前未进行体育锻炼的人群，即使适度增加活动量，也与心血管风险最大的绝对下降有关。

建议多少活动量

ACC建议，健康成年人和患有稳定慢性心血管疾病的人每周至少进行150分钟中等强度有氧活动，或75分钟高强度活动。将这一时长分别增加至约300分钟和150分钟，通常可能带来额外益处。

该声明援引的一项荟萃分析显示，与每天2千步相比，每天约7千步与全因死亡和心血管原因死亡风险降低47%相关。作者还建议每周至少两次将有氧运动与力量训练结合起来。这类训练可能有助于保持肌肉量、改善胰岛素敏感性并降低血压。

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针对患者的建议

对于患有衰弱综合征的老年人，专家建议先重点锻炼力量、平衡、活动能力和柔韧性，随后逐步转向耐力训练。对于在特定心脏事件或手术后患有冠心病的患者，ACC确认，在有适应证的情况下，心脏康复是首选方案。

作者指出，大多数没有症状或临床状态稳定的人不需要进行常规最大运动负荷测试。同时，患有不稳定心脏疾病或某些心肌病的人可能需要接受相关专科医生评估，或暂时限制身体活动。声明还强调，一周内的锻炼并不能完全抵消久坐相关的心血管风险。

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