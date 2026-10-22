佐剂增强了小鼠无针mRNA疫苗效果——News-Medical

美国罗格斯大学和日本机构的研究人员在小鼠身上测试了一种针对SARS-CoV-2和甲型流感病毒的无针mRNA疫苗给药方法。正如News-Medical报道，该方法结合了将mRNA输送至皮肤的高压液体射流，以及两种佐剂——用于增强免疫反应的物质。

两种佐剂的组合

与现有mRNA疫苗不同，该方法使用了未包封的，即“裸露的”mRNA，不含脂质颗粒。皮肤含有大量免疫细胞，但此前无针递送mRNA的实验产生的免疫反应较弱。

单独使用佐剂没有带来显著改善，其中一些还削弱了部分免疫反应。相比之下，磷酸铝与短CpG DNA分子的组合增强了抗体产生和细胞免疫反应。研究人员将这一效果与皮肤及邻近淋巴结中被激活的免疫信号联系起来。

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三剂后的结果

接种三剂疫苗后，随后感染SARS-CoV-2或甲型流感病毒的小鼠肺部样本中，感染性病毒低于检测限。在COVID-19实验中，肺部病毒RNA水平约为未使用佐剂接种后的二十四分之一。

在接种流感疫苗的组别中，所有小鼠均存活，因此该实验未确定佐剂组合在存活率方面具有额外优势。在单独的实验中，与基于脂质颗粒的实验室mRNA疫苗相比，这种新方法引起的局部和全身炎症也更少。

作者指出，在可能开展涉及人类的临床试验之前，该方法仍需在更大的动物身上进行测试，并确定适当剂量。

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