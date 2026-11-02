非洲国家正在讨论，应由谁决定用于抗击疟疾的蚊子基因驱动技术的试验及可能应用。该技术目前仍处于实验室阶段，但研究人员正为在非洲进行可能的野外试验做准备。据News-Medical报道，消息援引自SciDev.Net。

基因驱动是一种旨在将选定遗传特征传递给几乎所有蚊子后代的方法。研究人员正在研究，这是否能够减少疟疾传播媒介的数量，或使其失去传播该疾病的能力。世界卫生组织估计，2024年全球记录了2.82亿例疟疾病例和61万例死亡，疾病负担最重的是非洲区域。

为野外试验做准备

Target Malaria项目表示，目前其所有基因驱动研究都在受控实验室条件下进行。该组织希望在2030年前于一个疟疾流行的非洲国家开展野外试验。迄今为止，世界上尚未有任何携带基因驱动的蚊子被释放到自然环境中。

在乌干达，病毒研究所正在对一种不含基因驱动、被称为male bias的转基因蚊子品系进行受控研究。这种改造有助于产生更多不会传播疟疾的雄蚊。该品系的进口已获得乌干达国家科学技术委员会和国家环境管理局批准。

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监管、责任与社区同意

Target Malaria非洲监管事务经理查尔斯·穆戈亚强调，非洲国家不应只是国外开发技术的接受者。他指出，尼日利亚、肯尼亚、加纳、布基纳法索和埃塞俄比亚都已有生物安全指南。2026年5月，来自15个非洲国家的约50名专家在阿克拉参加了由世卫组织、AUDA-NEPAD和经合组织举办的基因生物防治监管研讨会。

尼日利亚疾病控制与预防中心前总干事伊费达约·阿德蒂法认为，各国应独立评估证据、拥有数据，并保留作出最终决定的权利。他还提出了在可能造成损害时的责任问题、对释放活动的监测以及停止释放的可能性。

与此同时，布基纳法索一个生物技术监测联盟的代表阿里·塔普索巴主张对这类研究实行暂停令。他认为，减少蚊子种群可能带来不可预测的生态后果。2025年8月，布基纳法索当局暂停了Target Malaria的活动，之后又终止了该项目，理由是生物安全风险、影响有限以及科学主权。Target Malaria表示，其团队自2012年以来一直遵守国家法律。

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