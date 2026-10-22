在美国，美国胃肠病学协会和美国肝病研究协会发布了关于原发性胆汁性胆管炎诊断和治疗的联合临床指南。该文件首次评估了用于这一慢性自身免疫性肝病患者的新型药物，News-Medical报道。

原发性胆汁性胆管炎会累及肝脏内的小胆管。胆汁流出受阻可能随着时间推移导致纤维化、肝硬化、肝功能衰竭或需要接受移植。指南强调个体化方法，需考虑疾病进展风险、疾病特点、症状和患者偏好。

诊断和基础治疗

专家建议，在怀疑原发性胆汁性胆管炎且抗线粒体抗体检测结果为阴性的情况下，使用SP100和GP210抗体检测。根据文件作者的说法，这可能使部分患者避免进行肝活检。

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熊去氧胆酸仍是第一线药物。指南还规定测量肝脏硬度，以评估个体疾病进展风险。肝移植后，建议预防性使用熊去氧胆酸，以降低疾病复发和移植物功能衰竭的风险。

二线治疗选择

对于对熊去氧胆酸反应不足或无法耐受该药物的人群，专家建议考虑将过氧化物酶体增殖物激活受体激动剂作为附加或替代治疗。对于患有与疾病相关的中度或重度瘙痒的患者，文件允许使用linerixibat。

是否选择linerixibat应由医生和患者共同决定，并考虑可能的胃肠道副作用、治疗费用和个人偏好。作者指出，不同建议的证据确定性从中等到极低不等。特别是，仍需要进一步研究受体激动剂对死亡率、无移植生存率和肝硬化失代偿的长期影响，并需要有关重复弹性成像检查频率的数据。

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