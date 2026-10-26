淀粉样蛋白帮助RNA进入精子细胞——News-Medical

哥伦比亚大学祖克曼研究所的科学家发现，精液中存在的淀粉样纤维可与RNA结合，并帮助其进入精子细胞。研究结果发表于《Molecular Cell》期刊，News-Medical报道。

淀粉样蛋白最常与神经退行性疾病相关联，包括阿尔茨海默病和帕金森病。与此同时，研究作者指出，这类蛋白质结构可能在身体不同部位发挥功能。研究人员推测，纤维可能成为RNA的载体，因为淀粉样蛋白带正电，而RNA带负电。

淀粉样蛋白如何与RNA相互作用

借助荧光标记，该团队确认淀粉样纤维与RNA能够相互结合。科学家还使用冷冻电子断层扫描和金标淀粉样蛋白，以证实这些结构会进入精子细胞内部，而非停留在其表面。

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进一步实验显示，淀粉样蛋白可显著增强RNA进入精子细胞的过程。复合物进入细胞后，簇集蛋白可将RNA从淀粉样蛋白中分离出来。研究人员还认为，坚固的淀粉样结构可能保护相对不稳定的RNA分子。

用于递送遗传物质的潜在应用

在实验中，纤维向精子细胞递送的不仅是小RNA，还有编码绿色荧光蛋白的较大RNA分子。由这类精子受精获得的胚胎产生的该蛋白至少是无淀粉样蛋白对照条件下的10倍。

作者尚未确定由淀粉样蛋白递送的RNA在精子细胞中究竟发挥何种功能。与此同时，他们指出，这类纤维可被潜在用于向细胞和胚胎递送RNA，包括用于CRISPR基因组编辑技术。科学家推测，人类淀粉样纤维未来或许不会像常用于递送遗传物质的改造病毒那样引发免疫反应。

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