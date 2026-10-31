一个国际科学家团队发现，对磷酸化tau-217生物标志物，即p-tau217，进行血液检测，可能有助于评估没有明显记忆或思维问题的人发生认知障碍的风险。ScienceDaily报道了这项研究结果。

研究人员汇集了北美、日本和澳大利亚六项观察性研究及临床试验的数据。分析纳入了2684名老年人，他们在观察开始时没有认知障碍。参与者提供了血液样本，接受了脑部PET扫描，随后每年接受记忆、思维及其他认知功能评估。

五年和十年内的风险

部分参与者早在2004年就加入了研究，最近一次随访评估于2025年进行。总体而言，约478人后来出现了认知障碍。血液样本中较高的p-tau217水平与未来发生此类障碍的更大可能性相关。

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对于生物标志物水平非常高的参与者，五年内发生认知障碍的估计概率为38%。在10年内，这一概率达到78%。与此同时，作者强调，十年期的观察数据明显较少，因此这类长期估计的准确性较低。

该生物标志物显示什么

在考虑通过PET扫描发现的β淀粉样蛋白斑块，以及包括APOE4在内的已知遗传风险因素后，p-tau217与未来认知障碍之间的关联仍然存在。研究结果在阿尔茨海默病协会国际会议上公布，并同时发表于《JAMA》期刊。

尽管有这些结果，研究人员不建议将现有血液检测用于对无症状人群的常规筛查。该研究的资深作者、神经科医生雷萨·斯珀林表示，目前对于风险升高的无症状人群，尚无能够改变疾病进程的既定治疗方法。作者还指出，研究参与者可能无法完全代表更广泛的人群，因此需要开展规模更大、随访时间更长的研究。

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