对墨西哥超过800万份出生记录的分析显示，在孕期最后一个月暴露于持续热浪，与早产发生率最高增加18%有关。Nation Kenya报道了路透社调查的结果。

高温影响范围扩大

路透社将规模最大的热浪称为“热风暴”。在其分析中，该机构将热浪定义为至少连续五天的气温处于特定地区历史范围最高10%之内。峰值时覆盖至少地球1%的最大规模此类事件被归类为热风暴。

根据对自1960年以来逐小时温度数据的分析，20世纪60年代记录到50次热风暴，而在当前十年中已出现超过665次。其中规模最大的一次在一年内覆盖了近85%的地球。

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对孕妇的风险

科学研究将气温骤升与危险性高血压、感染、先天缺陷、流产和死胎的更高可能性联系起来。与早产的关联最为明确，而早产可能带来严重的长期健康后果。

研究人员不仅关注绝对气温，也关注对个人而言不寻常的高温：高出通常水平的每1摄氏度升高，都与对妊娠的伤害有关。中国、澳大利亚、南非和美国的研究中均记录了类似并发症。

影响机制仍在研究中

科学家目前尚未对高温究竟如何损害妊娠给出明确解释。可能的机制包括：为了给母体降温，血液从胎盘重新分配，以及胎儿心脏承受额外负担。约翰内斯堡和迈阿密的医生已经采取各种防护措施，从宽檐帽和涂成白色的屋顶到空调。

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