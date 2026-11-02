法国全球健康大使安妮-克莱尔·安普鲁将被提名考虑担任世界卫生组织政府间工作组联席主席，该工作组正在就病原体获取和惠益分享附件进行谈判。现任谈判联席主席、巴西大使托瓦尔·达席尔瓦·努内斯在该工作组第九次正式会议开幕时表示，Health Policy Watch报道。

安普鲁此前曾担任《大流行病协定》谈判最后阶段的联席主席，世卫组织成员国最终在该阶段达成共识。与此同时，实施该协定所必需的PABS附件尚未完成商定。

PABS附件谈判

自2025年7月以来，工作组参与者一直无法就危险病原体信息交换程序，以及基于这些知识开发的医疗产品所产生惠益的分配达成一致。世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯表示，完成附件工作的政治支持十分强劲。

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据他表示，联合国大会在数周前通过了一项关于大流行病预防、准备和应对的政治宣言。国家元首和政府首脑欢迎《大流行病协定》，并呼吁完成PABS谈判。

区域集团的立场

代表非洲集团的阿尔及利亚，以及埃及、索马里和苏丹强调，病原体获取和惠益分享必须是该体系中平等且不可分割的组成部分。阿尔及利亚还呼吁讨论由非洲集团提出的联邦模式：根据该模式，病原体材料和数据仍由国家或地区支配，制造商要获得访问权限，必须与国家或区域枢纽签订数据访问协议，并与世卫组织签订惠益分享协议。

巴基斯坦代表东地中海区域、印度代表东南亚，也支持对获取和惠益分享采取平等做法。代表跨区域公平集团的印度尼西亚表示，各国不希望在应对下一场大流行病时依赖慈善。欧盟提议结合正式和非正式磋商，包括小组会议。

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