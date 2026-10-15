日本一项为期72天、涉及568人的随机研究显示，与一款商用乙醇类产品相比，一种实验性手部消毒剂与上呼吸道症状较低的累计发生率有关。News-Medical报道了这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究结果。

试验结果

这项双盲集群随机研究从2023年12月20日持续至2024年2月29日。每个家庭被视为一个独立集群。最终分析纳入了来自417个家庭的568名20至65岁参与者的数据：285人进入实验配方组，另有283人进入乙醇产品组。

参与者须每天使用两种消毒剂中的一种5至10次，并每天记录产品使用情况和健康状况。实验配方含有62%的乙醇、0.05%的苯扎氯铵和乳酸。用于比较的商用产品含有79.7%的乙醇。

新配方组有35人记录到上呼吸道症状，乙醇消毒剂组则有58人。累计发生率分别为12.3%和20.5%，即第一组约低40%。研究计入首次持续至少两天的症状发作，该症状包括体温达到37.8°C及以上，同时伴有咳嗽、咽痛或流鼻涕。

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局限性与资金来源

实验产品组中有14.7%的参与者因疾病至少一天工作受限，商用产品组中这一比例为23.7%。两组平均使用消毒剂的频率相同，均为每天5.7次。

研究人员推测，这一差异可能部分由新配方在皮肤上更持久的抗微生物活性所解释，但该机制未被直接检验。参与者自行报告症状，具体感染也未经实验室确认。研究还没有设置不使用消毒剂的组别，因此未确定任一产品的绝对预防效果。

该研究由花王株式会社资助，六名作者均为该公司员工。实验配方是在花王研究计划框架内开发的，用于比较的商用产品也是该公司的产品。

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