母乳抗体减轻小鼠肺损伤——News-Medical

在美国，母乳抗体制剂LCTG-001减轻了感染H1N1流感病毒小鼠的疾病表现和肺损伤。研究使用了从捐赠者混合母乳中获得的纯化多克隆分泌型免疫球蛋白A。

小鼠实验结果

据News-Medical报道，研究人员向动物鼻内给予两剂该制剂：感染前两小时以及感染后24小时。具有正常免疫系统的小鼠和抗体缺乏动物均观察到了这一效果。

在免疫系统正常的小鼠中，感染早期肺部病毒量低于对照组。之后，病毒载量与对照组相当；然而，接受该制剂的动物肺损伤较少，肺屏障功能更好。

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对多种病毒的活性

在实验室测试中，LCTG-001中和了呼吸道合胞病毒、人腺病毒5型以及H1N1和H3N2亚型甲型流感病毒。该制剂还抑制了流感病毒神经氨酸酶活性，并在与流感抗原形成复合物时刺激人类中性粒细胞。同时，研究人员尚未确定这些机制在保护小鼠中的作用。

生产LCTG-001所用的母乳来自120名捐赠者，通过美国印第安纳波利斯和匹兹堡的母乳库收集。该制剂可与2.3.4.4b分支H5N1禽流感的蛋白质和类病毒颗粒结合，但对所测试的H5N1毒株显示出很低的中和活性。研究未在动物身上测试其针对该病毒的保护作用。

研究人员指出，这些结果证明有必要进一步研究针对抗体缺乏人群的黏膜被动免疫。LCTG-001对人类的有效性尚未确定。

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