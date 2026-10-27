阿帕鲁胺将转移或死亡风险降低51%——News-Medical

一项国际III期子研究的结果在西班牙马德里举行的欧洲肿瘤内科学会ESMO 2026大会上公布。研究显示，阿帕鲁胺、雄激素剥夺治疗和手术的联合方案优于单独进行根治性前列腺切除术。在患有高风险局限性前列腺癌或局部晚期疾病的患者中，发生转移或死亡的风险降低了51%。

与手术的比较

据News-Medical报道，这项随机研究纳入了408名新近确诊为高风险前列腺癌的患者。他们在接受伴有盆腔淋巴结清扫的根治性前列腺切除术前后各六个月接受阿帕鲁胺联合雄激素剥夺治疗，或仅接受标准手术。

主要终点是无事件生存期。研究人员将通过前列腺特异性抗原水平、临床体征、PSMA PET或常规影像学方法发现的复发归类为事件。

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随访结果

中位随访37.8个月后，联合方案使无事件生存期改善了62%。该方案还将开始后续治疗的风险降低了71%。三年后，阿帕鲁胺、激素治疗和手术组开始额外治疗的患者数量减少了50%。

此前，主要PROTEUS研究在美国临床肿瘤学会年会上公布，并发表于《新英格兰医学杂志》。该研究将阿帕鲁胺、雄激素剥夺治疗和手术方案与单独雄激素剥夺治疗进行比较。其中，联合治疗将转移或死亡风险降低了20%，并将下一次治疗推迟了33个月。新子研究中的副作用与既往研究的数据一致。

阿帕鲁胺已获批用于治疗转移性激素敏感性前列腺癌和非转移性去势抵抗性前列腺癌。

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