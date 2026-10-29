在实验室实验中，PIKfyve抑制剂阿匹莫德阻断了戊型肝炎病毒（HEV）进入细胞；此外，它还降低了感染鼠戊型肝炎病毒（ratHEV）大鼠部分组织中的病毒RNA水平。据News-Medical报道，研究结果发表于《eGastroenterology》期刊。

戊型肝炎病毒是急性病毒性肝炎的主要病因之一。现有抗病毒治疗在很大程度上仅限于超说明书使用利巴韦林。该药物可能具有显著毒性，孕期禁用，且并非对所有患者都有效。

细胞内的靶点

研究人员测试了影响内吞和内体-溶酶体通路的化合物，这是一种HEV在进入细胞时利用的细胞内运输系统。抑制磷脂酰肌醇激酶PIKfyve的阿匹莫德显示出最强作用。在HepG2/C3A细胞中，该药物在纳摩尔浓度下具有活性。

利用小干扰RNA抑制PIKfyve，使HEV感染减少约40%。该酶的另外两种抑制剂YM201636和APY0201也抑制了感染。对于准包膜和无包膜病毒颗粒以及不同HEV毒株，均观察到了这一效应。

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对溶酶体的影响

实验显示，阻断PIKfyve会干扰HEV基因组向晚期内体和溶酶体的运输。阿匹莫德还降低了组织蛋白酶B和L的成熟及活性。这些溶酶体蛋白酶被研究人员认为参与病毒衣壳的处理以及其基因组向细胞质中的释放。

阿匹莫德降低了原代人肝细胞的感染率，而细胞活力没有相应下降，不过所需浓度高于肝癌细胞系中的浓度。大鼠接受的药物剂量为75毫克/千克，每日一次，持续12天。治疗改变了病毒经粪便排出的动态，但按该指标计算，总病毒载量的下降未达到通常的统计学显著性水平。

作者强调，这些结果属于临床前性质。后续研究应确定安全的治疗浓度、组织毒性、对其他HEV基因型的活性，以及对慢性感染或已确立感染的疗效。

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