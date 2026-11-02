在挪威、瑞典和丹麦开展的一项斯堪的纳维亚临床试验中，阿司匹林未能降低患者在接受肝转移治疗后结直肠癌复发的风险。News-Medical报道称，ASAC试验由奥斯陆大学医院协调开展。

研究纳入466名患者

这项III期研究纳入了来自挪威、瑞典和丹麦14家医院的466名患者。所有患者均接受了结直肠癌肝转移治疗——手术或局部消融——旨在治愈该疾病。

参与者被随机分为两组：一组每日服用160毫克阿司匹林，另一组服用外观相同的安慰剂。治疗持续时间最长为三年。研究人员选择这一期限，是因为大多数患者在术后前两年内出现复发。

严重不良事件更多

试验结果显示，阿司匹林在预防复发方面并不优于安慰剂。阿司匹林组的总生存率也较低，但作者强调，这一结果应谨慎解读。服用阿司匹林的患者中，严重不良事件发生得更为频繁。

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奥斯陆大学教授、肝胆外科医生谢拉兹·雅库布指出，研究结果不支持在结直肠癌肝转移治疗后常规开具阿司匹林以预防复发。据他介绍，约30%的结直肠癌患者在病程中会出现肝转移，而在手术切除肿瘤后，超过半数患者的癌症会复发。

疾病不同阶段的结果不同

此前的观察性研究将结直肠癌治疗后服用阿司匹林与较低的复发风险和更好的生存率联系起来。与此同时，随机ASAC研究未能证实该效果适用于肝转移患者，包括研究中分析的具有肿瘤分子改变的患者。

作者还强调，研究结果并不意味着因心血管疾病或其他医疗适应证而已经服用阿司匹林的患者应自行停止治疗。任何治疗调整都应与医生讨论。ASAC结果发表在《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》期刊上。

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