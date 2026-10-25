对ASPREE临床试验超过13,500名参与者遗传数据的分析显示，低剂量阿司匹林可能与具有特定遗传特征的老年人痴呆相对风险降低约70%有关。同时，在同一群体中，服用该药与更高的严重出血发生率有关，ScienceDaily报道。

ASPREE分析结果

莫纳什大学的研究人员分析了ASPREE研究参与者的遗传数据，该研究为“Aspirin in Reducing Events in the Elderly”试验。研究结果发表在《Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association》期刊上。

科学家检验了遗传差异是否可以解释阿司匹林对痴呆发生风险的不同影响。最明显的结果出现在20%遗传评分最高的参与者中，这些评分与血小板计数有关。

在这一群体中，接受阿司匹林的参与者中有1%发生痴呆，而接受安慰剂者为3.3%。这相当于痴呆相对风险降低约70%。

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出血风险与进一步验证

这一潜在保护作用伴随着严重出血风险。在遗传评分最高的群体中，服用阿司匹林的参与者有4.4%发生严重出血，而安慰剂组为2.1%。

该研究的主要作者、莫纳什大学公共卫生与预防医学学院研究员彼得·弗兰斯克指出，此前的试验在对所有参与者进行整体评估时，并未发现阿司匹林对痴呆具有预防作用。

研究人员表示，发现的遗传关联并不涉及阿尔茨海默病及其他形式痴呆的既定遗传风险因素，而是表明有必要进一步研究血小板生物学。科学家强调，这些结论应在其他人群中得到证实，随后应在具有该遗传特征的人群中开展临床试验进行验证。

作者还警告，不应仅基于这项研究就在未咨询医生的情况下开始服用阿司匹林预防痴呆，尤其是考虑到严重出血风险增加。

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