在美国，美国放射肿瘤学会（ASTRO）更新了局限性前列腺癌治疗临床指南，并建议许多患者采用更短疗程的体外放射治疗。该文件取代了2018年的建议，其依据的数据表明，缩短的方案可提供可比的疾病控制效果、不良反应特征和生活质量。News-Medical报道。

该指南发表于《Practical Radiation Oncology》期刊，适用于选择体外放射治疗作为主要治疗方法的局限性前列腺癌患者。

中度缩短疗程

ASTRO建议所有风险组采用中度低分割治疗，而不是常规分割治疗。这种方法在总体治疗效果相近的情况下，减少治疗次数并提高每次照射的剂量。疗程通常持续四至六周。

该建议基于涵盖超过7000名患者的随机研究。指南指出，无论患者年龄、合并症、解剖学特征或基线泌尿功能如何，均可采用这一方案。推荐方案包括20次分割给予6000–6200厘戈瑞，或28次分割给予7000厘戈瑞。

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部分患者接受五次治疗

超低分割治疗通常采用立体定向体部放射治疗（SBRT）实施，可在一至两周内通过五次治疗完成疗程。ASTRO建议将其作为拒绝主动监测的低风险患者以及中等风险患者的一种选择。

对于高风险或极高风险患者，这种方法为附条件推荐。若存在明显的基线下尿路症状，则附条件建议优先采用中度低分割方案，因为超低分割治疗可能增加泌尿系统不良反应的风险。

对于超低分割治疗，指南附条件推荐在五次分割中给予3625–4000厘戈瑞。不建议在临床试验之外使用少于五次治疗的方案。作者还强调，医生和患者应共同决策，并考虑风险组别、症状和个人偏好。

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