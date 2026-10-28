伯恩茅斯大学的研究人员发现，在数周内，自闭症人士报告的更年期症状比非自闭症参与者更严重。他们还报告了更高水平的焦虑和抑郁，以及更低的生活质量。News-Medical报道了这项研究结果。

超过900名参与者

这项由博士研究生Inhee Kim领导的研究有略多于900人参与，其中大多数为顺性别女性。在五周期间，参与者报告了症状和自身状况。作者称，这项工作是针对自闭症人士和非自闭症人士自我报告的更年期症状进行的规模最大的比较研究。

更明显的更年期症状与更高水平的焦虑和抑郁，以及更低的生活质量评分相关。自闭症参与者也更常报告伴随的身体疾病：报告一种或多种心血管疾病的可能性接近两倍，报告肌肉骨骼系统障碍（包括关节过度活动）的可能性则超过四倍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

控制感

研究人员还考察了与症状严重程度相关的因素。根据他们的数据，在更年期感到失去控制，以及难以理解身体和心理状态的变化，都与更严重的症状相关。

该研究的共同作者Julie Gamble-Turner和Rachel Moseley指出，自闭症人士可能需要关于更年期的适配信息和更易获得的医疗支持。该研究发表在《Autism in Adulthood》期刊上；Inhee Kim的研究工作由Henpicked/Menopause in the Workplace资助。

关注我们在