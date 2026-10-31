澳大利亚数十万名三岁儿童如今将能够获得一项由Medicare补贴的新发育筛查计划。名为Medicare Healthy Kids Check的检查将由全科医生开展，ABC News Australia报道。

在评估期间，医务人员将考察儿童的健康史、行为、与他人的关系、如厕技能、生活方式和睡眠。评估结果还将与典型发育阶段进行比较。每名儿童一生可接受一次此类检查，同时仍保有接受其他评估的资格，包括为原住民和托雷斯海峡岛民提供的健康检查。

及早发现困难

该计划是Thriving Kids倡议的一部分，旨在及早识别可能需要额外支持的儿童。如果医生发现发育方面的担忧，将决定是否需要干预或转介至其他服务机构——例如言语治疗师或游戏小组。

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参与制定该检查的澳大利亚皇家全科医生学院代表蒂姆·琼斯表示，这项检查可以帮助那些没有明显残疾、但仍需要医疗系统提供更多支持的儿童。根据该学院的数据，在三岁时，超过五分之一的儿童至少存在一项发育脆弱性。

对援助可及性的疑问

儿科医生、独立议员莫妮克·瑞安支持早期干预，但对该计划的实际实施表示担忧。她说，澳大利亚部分地区缺少全科医生，其中一些医生在评估儿童发育时可能没有足够信心。

政府将通过现有激励措施和项目，支持医生和医疗机构对此类检查采用bulk billing。与此同时，瑞安指出，家长无法获得检查完全免费的保证。预计Thriving Kids框架下相当一部分由各州和领地实施的定向支持项目要到2028年1月才会开始运行。

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