由沃尔特与伊丽莎·霍尔研究所领导的一支澳大利亚研究团队开发了一个基因编辑平台，可能使医生能够更精确地控制细胞疗法。该方法采用先导编辑，旨在帮助治疗性T细胞在需要持续免疫抑制的患者体内存活，News-Medical报道。

利用现有药物进行控制

细胞和基因治疗涉及提取患者的免疫细胞，在实验室中对其进行校正或改造，然后将其送回体内。然而，在此类细胞被输入后，医生对其活性进行选择性增强或抑制的手段有限。这给同时需要使用抑制免疫系统药物的患者带来了问题，尤其是为保护移植器官或控制疾病的患者。

研究人员表明，可以使T细胞对常用免疫抑制药物他克莫司产生耐受性，同时保留其对相关药物环孢素的敏感性。按照团队的设想，这可能使人们能够使用他克莫司维持经编辑的细胞，同时抑制其他免疫细胞，并在必要时保留使用另一种药物影响改造细胞的可能性。

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在不同类型T细胞上的测试

这项发表于《Blood》期刊的研究聚焦一种罕见且严重的免疫相关血液癌症——伴HLH的皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤，该疾病可影响儿童和年轻人。研究人员利用患者细胞，通过先导编辑纠正了导致疾病的突变，并进行了第二次编辑，使细胞获得对他克莫司的耐受性。

该平台还在病毒特异性T细胞上进行了测试；这类细胞未来或可帮助移植受者在不中断抗移植排斥药物的情况下对抗感染。平台也在用于癌症治疗的CAR-T细胞上进行了测试。作者指出，经编辑的细胞在免疫抑制条件下仍保持功能性，并对其他药物保持敏感性。团队正在筹备首项人体试验。

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