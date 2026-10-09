肠道细菌与mRNA疫苗接种后发热有关联——News-Medical

研究人员将肠道微生物组的特征与接种抗SARS-CoV-2 mRNA疫苗后出现发热联系起来。该研究有171名健康成年人参与：科学家在接种前后分析了他们粪便样本中的微生物组、体温以及血液中的免疫标志物。

鞭毛蛋白的作用

据News-Medical报道，接种前肠道炎症水平较高或肠道中鞭毛蛋白表达更活跃的人更常出现发热。鞭毛蛋白是某些细菌产生的一种蛋白质，其中包括Lachnospiraceae科的成员。它能够激活炎症性免疫通路，并增强与接种相关的反应。

发热和类似流感的症状属于接种疫苗后常见的不良反应，其中包括基于mRNA和脂质纳米颗粒的制剂。不过，这类反应并非在所有人身上都会出现，而在接种一剂后曾发热的人中，发热在后续剂次后更常再次出现。

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与饮食的关联

作者还发现，饮食、微生物组组成与对疫苗接种的反应之间存在关联。素食饮食与同较低发热可能性有关的微生物组特征相关。相反，较少食用完整植物性食物，以及脂肪或加工食品占比较高的饮食，则与同发热有关的炎症性微生物组相关。

饮食改变既影响微生物组的组成，也影响接种后与其相关的反应。根据发表在《Science》期刊上的这项研究的作者，鞭毛蛋白、炎症和饮食并不影响抗体的产生。这意味着，微生物组介导的炎症可能会增强不良反应，但不一定会削弱对疫苗的免疫应答。

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