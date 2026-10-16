药物涂层球囊可能成为在冠状动脉中永久植入金属支架的替代方案。对10项随机临床试验的荟萃分析纳入了7832名冠状动脉疾病患者，结果发现，这种方法与支架在心肌梗死发生率及心血管原因死亡率方面没有显著差异，News-Medical报道。

该方法如何运作

药物洗脱支架是在血管成形术期间植入狭窄或阻塞动脉中的小型网状管。它会永久留在血管内。相比之下，药物涂层球囊会在手术后被移除：在扩张时，它会将药物释放到动脉壁内，以降低动脉再次狭窄的风险。

该研究涵盖冠状动脉疾病患者。在这种疾病中，血管狭窄可能减少流向心脏的血液，并增加发生严重心脏事件的风险。作者指出，在排除仅关注小冠状动脉的研究后，结果并未改变；对于这些小冠状动脉，使用此类球囊的证据基础已经形成。

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需要重复手术

同时，该分析发现了这种方法的一个潜在缺点。使用药物涂层球囊治疗较大动脉的患者，更经常需要进行再次手术以恢复血管通畅，即血运重建术。

研究人员警告说，这一结果应谨慎解读：各项研究之间存在显著差异，一项临床试验对总体结论产生了重大影响。科学家认为，需要开展规模更大、随访时间更长的研究，尤其是针对大血管和更复杂的冠状动脉病变。

这项工作由东英吉利大学的研究人员与Norfolk and Norwich University Hospital NHS Foundation Trust合作完成。结果发表于《eClinicalMedicine》期刊。

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