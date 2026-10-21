一名与家人住在伊拉克的5岁男孩阿里的父亲，在儿子被诊断患有杜氏肌营养不良症后，发起募款以筹集儿子的基因治疗费用。据《The National》报道，家人被告知，这种治疗费用为1060万迪拉姆，即290万美元。

诊断在迪拜得到确认

男孩的父亲、42岁的萨班·哈桑表示，阿里的健康问题最初表现为沟通和行为方面的困难，包括明显的多动症状。大约两年来，男孩接受了神经系统检查，之后他上楼、从坐在地板的状态起身以及行走变得越来越困难。

8月，对送往迪拜阿尔贾利拉儿童医院的样本进行的基因检测确认了杜氏肌营养不良症。这是一种罕见且侵袭性的遗传疾病，会导致进行性肌无力和肌肉退化。

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募款目前仅筹得所需金额的2%

哈桑说，家人被告知基因治疗可能是一种治疗选择，但其费用对他们而言遥不可及。他还表示，根据家人获得的信息，如果不能迅速开始治疗，阿里可能只剩大约一年的生命。

父亲称，在伊拉克进行的首次募款仅筹得所需金额的2%。哈桑认为，出售家庭住宅将能覆盖治疗费用的约10%。他曾向慈善组织、伊拉克官员和知名人士寻求帮助，并决定在阿联酋和其他国家寻求支持。

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