临床上无反应的急性脑损伤患者能够借助非侵入式脑机接口提高或降低声音信号的频率。据News-Medical报道，哥伦比亚大学研究人员在患者住院数天后对41名患者测试了该系统。

系统如何运作

研究人员在参与者头部连接了脑电图电极，这些电极通常用于监测脑损伤患者。参与者通过耳机听到声音信号和录制的语音，语音要求他们尝试张开和握紧双手。

大脑电信号被传送至床旁计算机。该程序实时分析这些信号，并改变声音信号的频率。当参与者成功改变频率时，语音会给予鼓励，并在他们达到目标结果时告知他们。

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结果与后续步骤

经过短暂训练后，约三分之一的参与者能够控制声音信号。其中包括所有经单独检查发现存在认知运动分离的患者——即认知功能与完成动作能力之间存在脱节。

研究负责人、哥伦比亚大学神经病学教授扬·克拉森指出，一些急性脑损伤患者可能仍保留一定程度的意识，尽管他们无法说话或通过动作表现出反应。在此前的工作中，他的团队借助标准脑电图和人工智能，在15%的无反应患者中发现了隐匿意识的迹象。

研究人员计划改进该系统，使患者能够更直接地向医务人员和亲人传达自身状况，包括是否感到疼痛或饥饿。研究结果发表于《Brain》期刊。

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