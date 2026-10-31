在澳大利亚，Bunnings在受到非营利组织SANE Australia的批评后，从其在线市场下架了一款束缚衣造型的万圣节服装。该组织支持有复杂心理健康问题的人士。据ABC News Australia报道，该商品带有用于束缚手臂的系带，背面写着：“地区精神病机构财产——请谨慎靠近。”

SANE Australia的立场

SANE Australia首席执行官雷切尔·格林表示，企业一方面公开支持心理健康领域的倡议，另一方面又从该组织认为会强化污名化的产品中获利，是不可接受的。她呼吁不要忽视这类刻板印象，并强调，将精神疾病患者的形象用作娱乐性服装不应被接受。

SANE Australia大使、患有精神分裂症的作家桑迪·杰夫斯称，这类服装具有冒犯性。她表示，将束缚衣作为万圣节造型，会再现负面刻板印象，并使有心理健康问题的人沦为嘲笑对象。

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Bunnings及其他零售商的回应

Bunnings的一名发言人表示，公司理解所提出的担忧，并在注意到该商品信息后立即将其删除。与此同时，ABC News Australia指出，截至周六，Kmart、Dick Smith、Amazon以及数家较小的服装店仍在销售同款服装。

据SANE Australia称，2024年一场社交媒体活动促使Big W下架万圣节服装，该组织也认为这些服装具有污名化性质。雷切尔·格林说，Spotlight当时迅速下架了该商品，但后来又重新上架销售。ABC News Australia已联系Wesfarmers和Spotlight寻求评论。

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