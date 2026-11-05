澳大利亚纽卡斯尔的天主教医疗运营商Calvary Health Care如果收购两家私立医院，将停止提供体外受精、计划性堕胎、自愿医疗协助死亡以及性别过渡程序服务。据澳大利亚广播公司新闻报道，这两家医院分别是Newcastle Private Hospital和Hunter Valley Private Hospital。

出售仍需获得批准

在Healthscope于今年早些时候倒闭后，Calvary计划在澳大利亚各地共收购14家医院。纽卡斯尔医院的出售仍需获得监管批准，其中包括转让由州政府发放的医院执照，以及澳大利亚竞争与消费者委员会作出决定。

该公司遵循天主教伦理准则，该准则基于宗教理由限制提供一系列生殖及其他医疗服务。准则指出，天主教医疗机构不应实施故意伤害或毁灭胚胎的程序，也不得提供堕胎服务或将患者转介接受堕胎。

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对服务可及性的担忧

Hunter Workers Women's Committee副主席雷切尔·休斯表示，她最担心的是对女性和试图组建家庭的人造成的后果。她说，这些机构中的一家是新南威尔士州悉尼以外少数开展体外受精程序的机构之一。

在Newcastle Private Hospital工作了20年的麻醉师彼得·哈里根认为，公共医疗系统将无法轻易应对增加的需求。州卫生部长瑞安·帕克表示，政府无权干预私人出售，但正在审查未来运营商是否符合持有医疗执照的要求，以及如何弥补可能出现的服务缺口。

在Newcastle Private Hospital旁提供服务的Hunter IVF，传统上在该医院的手术室进行取卵。该机构临床主任安德鲁·赫奇斯表示，机构正与其他私立医院讨论有关需要医院设施支持的程序的安排。Calvary表示，此次收购将为医院、员工和社区带来更大的稳定性，大多数服务将得以保留。

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