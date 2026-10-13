在一项I期临床试验中，俄亥俄州立大学综合癌症中心的研究人员测试了一种增强型CAR-T疗法，用于治疗经治疗后复发或对治疗无反应的B细胞血液恶性肿瘤患者。正如News-Medical报道，研究结果发表在《Blood Cancer Discovery》期刊上。

CAR-T细胞的三个靶点

该疗法同时靶向三种蛋白质：CD19、CD20和CD22。研究团队还使用OX40蛋白以增强免疫反应。该研究第一作者、血液学教授苏米蒂拉·瓦苏表示，这是首项使用OX40来强化该过程并增加肿瘤细胞死亡的CAR-T临床试验。

CAR-T疗法包括从患者免疫系统中提取T细胞，在实验室中对其进行改造以更有效地摧毁癌细胞，然后通过输注将其回输给患者。这类细胞通常靶向CD19蛋白，该蛋白在B细胞血液肿瘤中发挥重要作用。

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六天完成细胞制备

该试验纳入了18名患者，年龄中位数为64岁。其中16人接受了含OX40的疗法。所有患者在参与试验前均接受过中位数为三种的治疗。

研究人员采用了加速周期：在六天内完成细胞采集、制备并回输给患者。研究共同作者拉波·阿利纳里指出，团队证明了能够快速生产并施用新鲜细胞。他表示，这在B细胞非霍奇金淋巴瘤中带来了具有意义的临床活性，且副作用极少；在套细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤和弥漫性大B细胞淋巴瘤中均观察到缓解。

与此同时，高级共同作者马科斯·德利马强调，要确认这些令人鼓舞的结果，还需要开展纳入更大患者群体的进一步研究。

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