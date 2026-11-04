自2010年以来，英国和瑞典成年人首次被记录确诊自闭症的比例显著上升，而新确诊人群的共病状况特征也发生了变化。发表于《BMJ Mental Health》期刊的一项研究指出，News-Medical报道。

诊断比例上升

科学家分析了截至2023年的英国初级医疗记录，以及截至2021年的瑞典全国登记数据。该研究的英国部分纳入2450万名成年人，其中141,119人有自闭症诊断记录。瑞典样本包括910万名成年人和100,817名有此类诊断的人。

在英国，首次记录的诊断比例从2010年每10万人中6例上升至2023年的64例。在瑞典，这一指标从2010年每10万人中43例升至2021年的65例。16至20岁年龄组的新诊断增长最快：英国从每10万人中31例增至364例，瑞典则从165例增至361例。

在研究期间，经年龄标准化的自闭症患病率在男性中较高，但两种性别均有所上升。2023年，英国男性和女性的患病率分别为1.4%和0.7%；2021年，瑞典分别为1.8%和1.2%。在16至20岁人群中，两国的自闭症患病率均达到4.1%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共病状况的变化

研究人员还发现，之后被诊断为自闭症的成年人，其此前的诊断情况发生了变化。有癫痫、精神病或智力障碍病史的人群比例下降，而此前被诊断为注意缺陷多动障碍、焦虑、抑郁和其他精神障碍的人群比例上升。

具体而言，2010年至2023年间，在英国新确诊自闭症的成年人中，此前被诊断为癫痫者的比例从10%降至4%。与此同时，有焦虑障碍病史的人群比例从29%升至超过58%。

作者指出，这项观察性研究无法确定这些变化的原因。数据无法判断，这些变化是反映出对自闭症不同表现形式的识别有所改善，还是可能将其他精神疾病状况错误地解读为自闭症。

关注我们在