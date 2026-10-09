西班牙马拉加大学的研究人员发现，既往创伤性脑损伤可能长期改变下丘脑对后续压力情境的反应。这项工作在动物模型——雄性小鼠——中开展；研究结果发表在《Brain, Behavior, and Immunity》期刊上，据News-Medical报道。

压力后的下丘脑炎症

马拉加大学细胞生物学、遗传学和生理学系的科学家与位于哥伦布市的俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心合作。他们研究了创伤性脑损伤后，在攻击和社会挫败条件下急性压力的影响。

下丘脑是位于脑底部的一个小区域，连接神经系统和内分泌系统，并参与引导机体对压力的反应。在曾发生脑损伤的动物中，该区域的反应不同：研究人员记录到其炎症，这与回避行为和类焦虑行为有关。

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小胶质细胞的作用

研究作者认为，小胶质细胞——与损伤后神经炎症相关的细胞——在这一过程中发挥重要作用。研究数据显示，损伤后这些细胞可能获得免疫记忆，并对后续压力源变得更加敏感。这表现为其形态发生变化，以及炎症介质产生增加。

与此同时，脑部变化并未伴随血液中皮质醇水平更大幅度的升高。也就是说，大脑对压力的反应发生了改变，而全身性激素反应并未增强。作者指出，所得数据与对创伤性损伤患者内分泌障碍的临床观察一致，但这项研究仅在动物中进行。

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