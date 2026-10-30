高脂饮食四天加剧小鼠炎症反应——News-Medical

加州大学旧金山分校的科学家发现，即使仅数天的高脂饮食，也可能加剧小鼠机体对皮肤刺激的反应。正如News-Medical报道，动物恢复低脂饮食后，其皮肤对再次刺激仍保持更高敏感性。

反应在数天内出现

在实验中，研究人员在小鼠的一只耳朵上涂抹了可引起皮肤炎症的咪喹莫特乳膏。长期喂食高脂饲料的肥胖小鼠，其反应比低脂饮食小鼠更严重。

为确定这一效应是否与超重本身有关，而不只是与食物成分有关，科学家将此前接受低脂饲料的小鼠改为高脂饮食。三天后，研究人员为它们涂抹咪喹莫特。仅在这种饮食四天后，体重正常的动物就出现了明显的耳部炎症，与肥胖小鼠的反应相似。

与此同时，改喂普通饲料四天的肥胖小鼠表现出明显较弱的炎症反应。

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免疫细胞留在组织中

体重正常的小鼠恢复低脂饮食数周后，炎症消失了。然而，再次在同一只耳朵上涂抹咪喹莫特，引发了不成比例的强烈反应。

研究人员将此与高脂饲料迅速将快速反应的免疫细胞招募至皮肤有关，这些细胞会加剧炎症。炎症消退后，记忆T细胞仍留在受影响的组织中，使其为对下一次刺激作出更强反应做好准备。

该团队还发现，小鼠在接受数天高脂饮食后，其肺部对刺激物的炎症反应也出现类似增强。作者强调，实验室小鼠的饮食不能直接等同于人类饮食，但研究结果显示了免疫系统对机体变化作出反应的速度。

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