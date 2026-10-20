City of Hope的研究人员发现了一种免疫机制，该机制可能与放射治疗期间健康肺组织受损有关。发表于2026年10月20日《自然·通讯》的这项临床前研究结果还指出，通过阻断相关信号通路，或许可以减少此类损伤，News-Medical报道。

免疫细胞的转化

研究团队建立了放射诱导性肺损伤的小鼠模型，并追踪了先天淋巴样细胞（ILC）的变化。研究人员发现，辐射能够改变这些罕见细胞的特性。

具体而言，有助于保护肺部免受损伤的ILC2细胞在辐射后转化为ILC1。ILC1会促进炎症，从而损害健康肺组织。作者还检测了人类ILC，并记录到类似的生物学变化。

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干扰素β的作用

研究人员表示，辐射提高了信号蛋白干扰素β的水平。这种蛋白质如同一个开关，将具有保护作用的ILC2转变为与炎症相关的ILC1状态。

在下一阶段，团队测试了在辐射期间阻断干扰素β信号通路是否能够防止这种转化。在小鼠中，这一方法减轻了炎症，限制了肺损伤，并降低了纤维化水平——即可能变为持续性状态的组织瘢痕形成。

作者强调，这项研究属于临床前研究。如果该方法在人类中证实有效，它可能保护患者免受长期肺损伤，扩大慢性肺病患者接受放射治疗的选择，并在必要时允许进行更强的辐射治疗。

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