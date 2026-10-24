在南非约翰内斯堡，电力和供水中断给依赖家庭医疗设备、照护及适当卫生条件的人带来风险。City Power表示，该机构不会记录个别客户或家庭的医疗状况，也不会向医疗脆弱居民提供特殊或优先援助，据《每日马弗里克报》报道。

卡特莱洪居民约翰·盖尔使用依靠电力运行的制氧机，并备有氧气瓶作为备用。他表示，自己已在备用保障上花费超过2万兰特。一个10升氧气瓶可为他供氧约四小时，因此断电时长的不确定性令他感到恐慌。

对患者和照护者的风险

一名要求匿名的注册护士指出，长时间中断对在家使用CPAP呼吸机、吸引设备和雾化器的患者尤其危险。这些设备的电池只能维持有限时间，且需要充电。

她说，缺水也会威胁需要换药和伤口护理的患者：没有水，手部卫生和感染预防都会变得更加困难。这名护士建议各市建立一份最新的医疗脆弱家庭登记册，以便在计划内和紧急中断期间优先恢复服务或提供替代援助。

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豪登省残疾人协会社会工作经理琼斯·马乔尼强调，供水中断给照护需要协助进行卫生护理和失禁护理的人士的照护者带来额外负担。他们必须寻找水源、等待运水车并搬运容器，同时继续提供照护。

并非所有人都能获得备用系统

南非老年人之家协会主席马克·朗德尔表示，使用氧气设备的照护机构居民，如果断电时间过长，可能需要瓶装氧气或被送往医院。他说，条件较好的机构配有发电机、太阳能系统和储水罐，而其他机构则没有这类资源。

Lesiah Electrical Services所有者普林斯·乔纳·乔丹表示，2024年至2025年期间，其公司收到的有关备用电源和太阳能系统的咨询增加了35%至45%。他估计，约翰内斯堡和比勒陀利亚的小型备用系统价格为2.8万至4.5万兰特，而更完整的混合太阳能系统价格为9.5万至16万兰特。

Johannesburg Water代表农布索·沙巴拉拉表示，该企业负责供水、卫生服务，以及在符合既定标准的中断期间部署替代供水。她将为脆弱居民协调更广泛社会或医疗支持的职责归于市政和省级卫生及社会保护机构。

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