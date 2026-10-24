III期RASolute 302临床试验的一项补充分析显示，对于既往接受过治疗的转移性胰腺癌患者，靶向药物达拉克松拉西布带来的生存结果优于标准化疗。该药物的优势在携带不同RAS基因突变的组别中得以保持，在肿瘤中未检测到RAS突变的患者中也是如此。

据News-Medical报道，UCLA Health琼森综合癌症中心医学教授兼研究员泽夫·温伯格在欧洲肿瘤内科学会ESMO大会上公布了分析结果。

研究结果

在RASolute 302的初步结果中，接受达拉克松拉西布治疗的患者中位生存期为13.2个月，而接受标准化疗者为6.7个月。该试验纳入了约500名已接受过治疗的转移性胰腺癌患者。

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参与者被随机分配至每日服用达拉克松拉西布片剂或接受几种标准化疗方案。新分析评估了治疗效果是否取决于RAS突变类型、选定用于比较的化疗方案以及患者既往治疗情况。

作用机制与局限性

达拉克松拉西布是一种口服靶向疗法，旨在阻断活性RAS蛋白的多种形式，包括突变型和非突变型。根据UCLA Health的数据，超过90%的胰腺肿瘤存在RAS基因突变。

2026年8月，FDA批准了该药物，其商品名为RASONQUE，适用于至少接受过一种既往全身治疗后的转移性胰腺腺癌成人患者，或不适合多药联合全身治疗的患者。同时，分析作者指出，个别亚组样本量较小，因此需要进一步随访以评估长期结果。

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