一项由英国东安格利亚大学和剑桥大学研究人员参与的国际研究显示，一些自身免疫性疾病患者在得到不够体贴的诊断解释后报告出现自杀念头。当功能性神经系统障碍的诊断让人们感觉其症状被认为纯粹是心理问题，或是可以控制的问题时，便会产生这种感受。据News-Medical报道，不清楚或仓促的解释也可能导致内疚、羞耻感以及对医生信任的丧失。

患者和医生调查

该团队研究了自身免疫性疾病患者和医务人员如何看待伴随出现的功能性神经系统障碍（FND）。这是一种被认可的神经系统疾病，可表现为无力、震颤、运动或感觉改变，以及非癫痫性发作。

研究人员分析了涉及1853名患者、400名临床医生和463名公众代表的国际调查，并对患者和医生进行了深入访谈。在患者中，86%认同抑郁症诊断是正确的，53%对纤维肌痛诊断作出了相同评价，30%认同FND诊断。只有7%认同其症状属于心身性症状的说法。

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解释诊断的重要性

参与研究的医生谈到，确定复杂神经系统症状的原因存在困难。一些医生表示，他们接受的有关FND培训不足，并称医务人员对于作出此类诊断有不同看法。

当医生认真倾听患者，解释其结论依据，并区分FND症状与自身免疫性疾病表现时，患者更可能接受诊断。研究作者强调，需要风湿病学家、神经科医生、精神科医生、患者及其他专家开展合作；当症状原因仍不明确时，也需要谨慎解释诊断。

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