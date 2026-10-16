在加拿大和英国，将低热量饮食与结构化体育锻炼相结合，使干预组50名参与者中的27人在24周内实现了2型糖尿病缓解。对照组中有两人被记录为缓解，ScienceAlert报道。

共有96人参与研究

这项随机研究在加拿大和英国的三个中心开展。研究纳入了96名具有不同族裔背景、患有肥胖和早发性2型糖尿病且未接受胰岛素治疗的人群。参与者的平均年龄为38岁。

早发性2型糖尿病通常被定义为在45岁及以下确诊。与在更高年龄确诊的糖尿病相比，这类疾病可能进展更快，患者发生过早并发症和死亡的风险也更高。

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饮食与训练计划

干预组参与者在前12周每天摄入约800至900千卡。其计划还包括每周两次在监督下进行的课程，结合有氧运动和力量训练，以及一次自主训练。参与者的健康状况受到监测。随后12周，他们遵循维持体重的饮食方案，并继续自主训练。

干预组在未使用降糖药物的情况下实现了缓解。参与者的脂肪量减少也多于对照组，但保留了肌肉量和力量。研究人员记录到血压和静息心率下降，以及相对于体重的呼吸体能指标改善10.3%。

效果持续时间仍有待验证

作者指出，研究仅持续24周，因此结果的长期持久性仍需研究。同时，目前还无法确定计划中的哪一项组成部分——饮食还是体育锻炼——对缓解的影响更大。科学家建议在后续研究中分别比较低热量饮食、体育锻炼及二者结合的效果。研究结果发表于《The Lancet Regional Health – Americas》期刊。

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