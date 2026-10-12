英国一项为期两年的随机研究发现，饮水参与者与饮用含非热量甜味剂饮料的参与者之间，体重减轻没有统计学显著差异。在完成随访的参与者中，减肥饮料组的平均减重为4.8公斤，饮水组为3.7公斤。

研究如何进行

据News-Medical报道，SWITCH试验纳入了493名18至65岁、体重指数为27至35公斤/平方米的人员。参与者被平均分为两组：一组每天须饮用至少两份、每份330毫升的含非热量甜味剂饮料，另一组则饮用等量冷水。饮水组还被建议不要饮用这类饮料，也不要在热饮中添加甜味剂。

第一年，参与者接受体重管理计划：在12周内每周与营养师会面一次，之后40周每月一次。此后还有一年的自愿无指导期。在第一年，参与者还被建议逐步将步行时长增加至每周六天、每天60分钟。

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结果与局限性

到第104周，493名参与者中有220人完成研究：含甜味剂饮料组103人，饮水组117人。根据摄入日记，在完成最终测量的参与者中，两组对规定方案的遵从率均超过98%。

体重在最初12周下降最快。随后，两组参与者都部分恢复了体重。将缺失测量值纳入考量的分析同样未显示两组在体重变化方面存在显著差异。

作者记录到糖化血红蛋白、总胆固醇和舒张压水平存在一些统计学显著差异，但认为这些差异在临床上并不重要。同时，糖化血红蛋白和胆固醇分析分别仅涵盖30名和31名参与者。该试验由美国饮料协会资助；作者表示，该协会未参与研究的设计、实施、分析或解释，但可以审阅手稿。

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