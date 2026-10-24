美国研究人员发现，针对LGBTQ+学生的歧视与抑郁、焦虑、自杀念头以及避免接受必要医疗服务的可能性增加有关。据News-Medical报道，该研究由哥伦比亚大学梅尔曼公共卫生学院、波士顿大学公共卫生学院和Harvard Pilgrim Health Care研究所的专家开展。

近1.8万名学生的数据

研究作者分析了17,942名年龄在18岁至24岁之间的LGBTQ+学生的回答，这些学生于2024年至2025年参加了Healthy Minds Study。该调查涵盖了34个州的119所学院和大学。研究结果发表在《Behavior Medicine》期刊上。

十名受访者中有一人报告称，在过去一年中曾在校园内遭遇歧视。在这些学生中，符合抑郁症标准的可能性高84%，符合焦虑症标准的可能性高87%，而在一年内报告有自杀念头的可能性高78%。

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被拒绝提供医疗服务

研究人员还考察了因性取向或性别认同而被拒绝医疗及其他服务的情况。根据他们的数据，被拒绝提供医疗服务与出现自杀念头的可能性提高超过200%有关。

超过半数的所有参与者符合抑郁症标准。近半数LGBQ+学生以及超过半数跨性别和非二元性别学生被发现存在焦虑。近五分之一的LGBQ+学生和超过四分之一的跨性别及非二元性别参与者报告称，在过去一年中有过自杀念头。

尽管超过半数受访者曾寻求心理咨询，但其中一部分人因担心遭受歧视而避免接受必要的医疗服务。近5%的LGBQ+学生和13%的跨性别及非二元性别学生作出了这一表示。跨性别和非二元性别参与者报告被拒绝提供医疗服务的比例是LGBQ+学生的两倍以上。

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