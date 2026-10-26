迪瓦拉西布将既往接受过治疗的晚期或转移性KRAS G12C突变非小细胞肺癌患者的中位总生存期延长至17.7个月。标准KRAS G12C抑制剂——索托拉西布或阿达格拉西布——组的这一数值为12个月，News-Medical报道，并援引得克萨斯大学MD安德森癌症中心研究人员的话。

III期研究结果

全球III期Krascendo 1研究纳入338名既往接受过治疗的晚期或转移性KRAS G12C突变非小细胞肺癌患者。他们在26个国家的151个中心接受治疗，并被随机分配接受迪瓦拉西布、索托拉西布或阿达格拉西布。

在中位随访期为14.3个月时，与标准KRAS G12C抑制剂相比，迪瓦拉西布将疾病进展风险降低42%，将死亡风险降低44%。迪瓦拉西布组的中位无进展生存期为9.8个月，对照组为5.7个月。一年后，接受迪瓦拉西布治疗的患者中有44%、对照组参与者中有24%仍未发生疾病进展或死亡。

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治疗反应和安全性

迪瓦拉西布治疗的总缓解率为58.4%，而接受标准KRAS G12C抑制剂治疗的患者中为32.3%。中位缓解持续时间分别为11.9个月和6.9个月。

迪瓦拉西布组25%的患者以及索托拉西布或阿达格拉西布组35%的患者出现了与治疗相关的严重不良反应。作者还指出了该研究的局限性：开放标签设计、对照组中接受阿达格拉西布的参与者人数较少，以及未纳入存在未经治疗脑转移的患者。

Krascendo 1的结果发表在《新英格兰医学杂志》上，并在欧洲肿瘤内科学会ESMO 2026大会上公布。

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