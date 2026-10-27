梅奥诊所的研究人员在发表于《Journal of Neuro-Oncology》的一项研究中，在76名患者中的20人，即26%的患者脑脊液中检测到了与肿瘤相关的DNA。News-Medical报道，在MRI未能给出明确答案，或组织活检困难或存在潜在危险的情况下，这项分析可成为额外的信息来源。

三组患者

该研究纳入了76名处于三类复杂临床情况的人员。35名患者存在病因未明的脑部或脊髓异常。另有21名参与者的影像学变化既可能提示肿瘤进展，也可能是治疗影响。20名患者因怀疑癌症软脑膜扩散而接受检查——即累及包绕大脑和脊髓的膜及液体。

29份样本中有足够的DNA可供分析，但未发现肿瘤DNA的迹象。另有27份样本含有的可用DNA不足，无法完成研究。作者强调，阴性结果并不能排除癌症的存在，因为脑脊液中的肿瘤DNA数量可能过少而无法检出。

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为何分析脑脊液

液体活检是在体液而非组织样本中寻找肿瘤物质，包括游离DNA片段。对于脑肿瘤，血脑屏障限制肿瘤DNA进入血液循环，因此难以在血液中检测到它。

脑脊液通过腰椎穿刺获得。研究人员在其中寻找单个基因的变化以及与肿瘤相关的更广泛DNA模式。该检测仍处于实验阶段：在能够安全获取组织的情况下，组织仍是作出最终诊断的金标准。科学家还在研究，遗传数据是否能够帮助选择临床试验或针对特定遗传改变的治疗方法。

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