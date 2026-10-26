在中国，一项纳入584名脓毒性休克成年患者的随机临床试验显示，手术期间联合使用多巴酚丁胺和去甲肾上腺素与急性肾损伤风险降低有关。News-Medical报道了这项发表在《JAMA》期刊上的试验结果。

研究如何进行

该试验纳入了在中国39家医院接受手术的患者。一半参与者接受多巴酚丁胺与去甲肾上腺素联合输注，另一半仅接受去甲肾上腺素。多巴酚丁胺用于改善血流，而去甲肾上腺素用于维持血压。

这项研究由南安普顿大学的科学家与浙江大学医学院的专家合作开展。研究人员表示，脓毒性休克期间的炎症反应以及手术干预都可能导致肾损伤。

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结果与副作用

术后一周内，接受药物联合治疗的患者中，不到四分之一出现新的或进展性的急性肾损伤。在标准治疗组中，这一比例约为35%。在接受两种药物的患者中，中度和重度肾损伤的发生率约低一半。

与此同时，联合治疗组更常出现暂时性心跳加快：41%的参与者出现心动过速，而仅接受去甲肾上腺素的组中这一比例约为30%。研究人员未发现严重并发症发生率增加，包括心脏骤停或心律失常。接受联合治疗的患者尿量也立即增加，并且在重症监护病房停留的第一天，器官负荷的迹象较不明显。

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