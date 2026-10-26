英国1972年改革引入的一年额外义务教育，与数十年后阿尔茨海默病及其他形式痴呆诊断数量减少有关。News-Medical报道称，该研究由南加州大学、威斯康星大学麦迪逊分校和密歇根大学的科学家开展。

比较年龄门槛两侧的人群

这项改革将英格兰、苏格兰和威尔士的最低离校年龄从15岁提高到16岁。1957年9月1日或之后出生的学生必须在学校多读一年，而更早出生者可以在15岁时完成学业。

这一年龄门槛使研究人员能够比较出生时间仅相差不久、但适用不同教育规定的人群。改革后，至少学习至16岁的人群比例提高了14个百分点。

研究人员使用了英国生物样本库的数据，并通过医院记录、死亡登记册和参与者自述的病史数据，对参与者追踪至65岁。在规定日期后出生且被要求接受更长时间教育的人群中，痴呆诊断更少见。

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高遗传易感性人群中的效果

作者还将改革数据与参与者的遗传信息结合起来。根据其结论，额外教育与痴呆发生率降低有关，即使是在对该疾病具有最高遗传易感性的人群中也是如此。

科学家指出，这种关联的机制尚未确定。研究中的额外教育还与更高的家庭收入以及更低的中风和心脏病发作频率有关，但作者未能确定究竟是哪一因素解释了痴呆病例数量的减少。

由于痴呆在研究群体中仍相对少见，对效应大小的估计仍不精确。该研究发表在《美国国家科学院院刊》上。

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