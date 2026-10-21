成年人在创意任务中胜过学龄前儿童——《卫报》

奥地利格拉茨大学的研究人员发现，成年人完成创意任务的表现可能优于学龄前儿童，尽管他们同时感到更缺乏自信，也更常焦虑。据《卫报》报道，该研究共有92名4岁至7岁的儿童和70名成年人参与，成年人多数年龄在20岁左右。

三项创意任务

参与者需要在三分钟内想出尽可能多的创意方式来使用一个罐头盒，不限时间地画任何东西，并在八分钟内描绘一种想象中的动物。评审根据原创性、实用性和整体创造力对作品进行评分。

成年人在全部三项标准中得分更高，尤其是在任务具有明确目标和时间限制时。与此同时，儿童报告称，在完成练习时他们更有信心、动机更强，焦虑水平也更低。

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自信与害怕被评价

该研究的资深作者马蒂亚斯·贝内德克指出，人们常常错误地将儿童对游戏的投入视为更高水平的创造能力。研究人员认为，儿童能更自由地进行尝试，并将错误视为过程的一部分；而成年人则更关注目标，并且可能因担心被评价而放弃不同寻常的想法。

作者强调，这项工作存在局限性：它仅在同一时间点比较了两个年龄组，因此无法确定衰老究竟如何影响创造力。该研究由格拉茨大学与比利时的UCLouvain和耶鲁大学共同开展，研究结果发表在《PLOS One》期刊上。

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