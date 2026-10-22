罗切斯特大学的研究人员在小鼠实验中发现，孕期缺铁与后代大脑的长期变化有关。出生后，所有动物都获得了充足的铁：其血液中的铁水平恢复正常，但这种元素在不同脑区的分布异常仍然存在。News-Medical报道了这项发表于《The Journal of Nutrition》的研究。

血液铁水平未反映大脑状况

在受孕前和整个妊娠期间，研究人员给小鼠喂食铁含量充足或不足的饮食。从出生起，所有动物都获得铁含量充足的饲料，以检验已知的细胞变化能否得到纠正。

恢复铁摄入后，血液中的铁水平恢复正常。与此同时，在大脑中，一些区域的铁水平仍然偏低，而另一些区域则高于正常水平。作者还记录到钙、镁、锰、铜和锌失衡。这些矿物质在大脑中的浓度变化比在血液中更明显。

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基因活动的变化

矿物质平衡紊乱伴随着与大脑发育和神经细胞间通信相关的基因网络持续变化。具体而言，研究人员发现了与髓鞘形成相关的变化。髓鞘是一种隔离神经纤维并促进神经元之间高效信号传递的结构。

与神经发育和自闭症谱系障碍相关的基因表达因脑区而异。在大脑皮层、海马体和丘脑中，相关基因的活性较低，而在皮层后部，其活性较高。基因表达变化最广泛的区域是中脑上丘，其参与处理感觉信息和引导注意力。

作者强调，该实验是在小鼠身上进行的。他们认为，出生后血液铁水平的恢复可能无法完全反映大脑发育过程的恢复。

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