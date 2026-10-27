贝勒医学院的研究人员发现，胶质母细胞瘤可利用邻近的神经细胞来刺激自身生长。正如News-Medical报道，这项发表于《Neuron》期刊的研究结果是在动物模型中获得的。

科学家重点研究了肿瘤与调节脑回路活动的神经元之间的相互作用。兴奋性神经元会增强这种活动，而抑制性神经元则会降低它。研究人员此前已将肿瘤附近脑回路的过度活动与胶质母细胞瘤更快生长联系起来。

GAT-1和抑制性神经元的作用

该团队检测了一系列与癫痫及胶质母细胞瘤突变相关的基因。其中，编码GAT-1蛋白的基因尤其受到关注。正常情况下，该蛋白会从神经细胞之间的空间清除神经递质GABA，后者是抑制性神经元的关键信号。

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在肿瘤中删除GAT-1会加速肿瘤生长。随后，研究人员在实验中激活或阻断肿瘤附近的抑制性神经元。与未接受此类干预的小鼠相比，激活这类神经元可减少肿瘤生长。相反，阻断其抑制脑回路活动的能力会增强肿瘤生长。

DBI蛋白与抗癫痫药物

作者还发现，胶质母细胞瘤会产生大量DBI蛋白，即地西泮结合抑制剂。研究数据显示，DBI会增强脑回路的过度活动和肿瘤生长。同时，激活肿瘤旁的抑制性神经元可能会对抗促进这种过度活动的信号。

在动物模型中，该团队还测试了两种经FDA批准、可增强GABA信号传导的抗癫痫药物：劳拉西泮和丙戊酸。与未接受这些药物的动物相比，两种药物均显著减少了小鼠肿瘤的增殖。作者指出，这些结果为进一步研究此类药物是否能够影响患者胶质瘤进展提供了依据。

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