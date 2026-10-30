麦吉尔大学研究人员发现，鸟类发声、人类语言以及不同文化的歌曲中存在共同规律。据News-Medical报道，他们将350多种鸟类的录音与涵盖52种语言的人类发声数据库进行了比较。

发声的共同特征

作者称为普遍规律的特征包括：相邻音符之间音高变化的间隔较小、节奏规律且可预测，以及一个短语中最后一句话的延长。研究人员认为，这些相似之处可能与共同的发声机制或听觉感知特征有关。

该研究第一作者、生物学系博士后研究员洛根·詹姆斯指出，鸟类和人类都难以在连续音符之间急剧改变音高。科学家推测，短语结尾处的延长可能与发声时的呼吸有关。

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具有不同学习方式的鸟类

该团队分析了四类鸟类的发声：鸣禽、蜂鸟、次鸣禽和夜鹰。录音从公共野生动物声音数据库xeno-canto下载，并经人工标注，获得约7万个发声单位用于分析。

作者比较了通过模仿学习发声的物种与发声为先天性的物种。他们原本预计，学习发声的鸟类的鸣唱会与人类语言和歌唱有更多共同点。然而，团队发现支持这一假设的证据非常少。该研究发表在《Current Biology》期刊上。

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