Fox Chase Cancer Center的研究人员发现，在临床前模型中，阻断蛋白质膜转运调节蛋白6（ANO6）可能减缓胰腺肿瘤生长，并减少免疫反应受抑制。研究结果发表于《Nature Cancer》期刊，News-Medical对此进行了报道。

成纤维细胞为肿瘤提供脂质

该研究涉及胰腺导管腺癌——这种癌症最常见的类型。这类肿瘤被致密结缔组织包围，功能性血管相对较少。科学家聚焦于癌症相关成纤维细胞，这类细胞构成肿瘤周围组织的重要部分。

据作者介绍，这些成纤维细胞从血液中获取胆固醇，并通过胞啃作用将其传递给邻近的癌细胞。在这一过程中，肿瘤细胞会摄取成纤维细胞膜的小片段，并随之获得生存和生长所需的胆固醇及其他脂质。ANO6有助于为成纤维细胞膜进行这种传递作准备。在实验室和动物模型中，降低ANO6水平或将其去除，削弱了这些细胞支持癌细胞存活的能力。

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对T细胞的影响

研究人员得出结论认为，同一机制也可能影响细胞毒性T淋巴细胞——能够识别并摧毁癌细胞的免疫细胞。在与成纤维细胞直接接触时，T细胞也可能获得其细胞膜片段，包括胆固醇。肿瘤环境中胆固醇过量与T细胞耗竭及其效能下降有关。

在小鼠模型中，阻断ANO6减少了浸润肿瘤的T细胞中的胆固醇积累，并改善了其活性指标。此外，在实验室试验中，与ANO6水平降低的成纤维细胞接触的T细胞更积极地摧毁癌细胞。

作者还测试了尼氯沙胺和氯法齐明——在该研究中可抑制ANO6依赖性活性的药物。在小鼠模型中，使用这些药物治疗显著降低了肿瘤质量，而尼氯沙胺减少了向胰腺癌细胞输送胆固醇。研究人员强调，胞啃作用只是肿瘤细胞获取脂质的方式之一，因此还需要进一步研究，以评估靶向ANO6作为治疗方法的选择性影响。

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